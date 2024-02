Studente 16enne accoltellato a scuola nel Milanese | ricoverato in codice rosso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) AGI - Un ragazzo di 16 anni è statoin unadi Pieve Emanuele, nel. L'evento è avvenuto nel centro formazione professionale di via Gigli 7 e il minore è stato portato inall'ospedale di Rozzano per una ferita da taglio all'arto inferiore. Il presunto aggressore è stato fermato. Il ragazzo, un 17enne, è anche lui italiano. Non sono ancora noti i motivi dell'aggressione.