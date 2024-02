Storia dell’incredibile crollo dello Schalke 04

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Se non fai il bravo bambino, la Befana ti porta il carbone. E di carbone, da Gelsenkirchen, ne è uscito parecchio sin dal 1840, solo che questo centro della Ruhr è stato in grado di riconvertirsi nella sede del più grande impianto di energia solare della Germania. La città sa stare al passo con i tempi, mentre la squadra di calcio che l’ha fatta conoscere in tutta Europa no: lo04 è stato per decenni il biglietto da visita di Gelsenkirchen, ma le notti di Champions League non le vive da un po’ e oggi è come i bambini che si risvegliano col carbone nella calza del 6 gennaio. È ai confini della zona retrocessione in 2. Liga e rischia addirittura di sparire dal panorama professionistico. È l’allarme lanciato nei giorni scorsi da Sky Sport Deutschland, ma più che altro è una semplice equazione: se non si risolleva dal punto di vista finanziario, potrebbe non essere ...