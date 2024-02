Stili diversi E con il corpo parliamo agli spettatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una classe fuori dal comune, una capacità interpretativa eclettica e potente. Marco Agostino, primo ballerino alla Scala, è in scena da questa sera, fino al 18 febbraio, in "Smith/Lèon e Lightfoot/Valastro", trittico contemporaneo ideato da tre grandi coreografi. In prima europea "Reveal" creato per Houston Ballet nel 2015, rappresenta lo stile di Garrett Smith. "Skew-Whiff" (fuori equilibrio) è il lavoro più iconico di Sol León e Paul Lightfoot. Simone Valastro, milanese, diplomato all’Accademia della Scala, oggi all’opera di Parigi, propone "Memento", una riflessione sul ciclo della vita. Con simpatia e pacatezza Agostino attende il debutto. Come si trova in questo nuovo spettacolo? "Danzo "Reveal" di Smith e "Memento" di Valastro, due. Smith, a modo suo, è più vicino al balletto classico ma trasforma un linguaggio conosciuto e ...