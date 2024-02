Stellini | “Conte ha voglia di tornare | ma dipende dal progetto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’ex allenatore del Tottenham e storico vice di Antonio, Cristian, è intervenuto su Cusano Italia Tv per parlare del possibile ritorno del tecnico salentino: “dalche gli verrà proposto, è quello che sta attendendo, trovare unche lo stimoli come è successo già in passato. Poi su quale squadra scelga possono essere tutte o nessuna, stiamo parlando di un allenatore di altissimo livello quindi qualsiasi squadra può essere adatta“. Sulla possibilità di risulla panchina insieme adal prossimo luglio,ha detto: “Queste decisioni spettano al 100% al mister, quindi non mi permetto di andare oltre, posso dire solo che c’èdi. Parliamo di un grande ...