Stellantis vuole abbassare i toni Elkann rassicura Mattarella E conferma gli impegni sull’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Missione romana per il presidente del gruppo, John. Con incontri ai massimi livelli, a partire da un colloquio con il capo dello Stato, Sergio. Riunione, fanno sapere dai vertici del gruppo, programmata da tempo. Così come il faccia a faccia avvenuto sempre ieri con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Una fitta agenda di appuntamenti che ha registrato anche un incontro con l’ambasciatore Usa in Italia Jack Markell, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi e il governatore di Bankitalia Fabio Panetta. Ma, al di là delle dichiarazioni formali, l’obiettivo del numero uno del gruppo è stato quello didi una polemica che, negli ultimi giorni, rischiava di sfuggire ad ogni controllo. Un’escalation partita dalle dichiarazioni di ...