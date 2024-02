Stellantis | assemblee e sciopero spontaneo a Mirafiori I lavoratori | “Facciamo come gli agricoltori”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si scalda la situazione negli stabilimentidopo le tante dichiarazioni che sono seguite da parte di azienda e governi in questi giorni. In particolare dopo che l’amminstratore delegato Carlos Tavares ha prospettato il rischio di ridimensionamento per i siti di Pomigliano e Mirafori qualora il governo non aumentasse incentivi ed agevolazioni per l’elettrico. Idello stabilimento torinese del secondo turno hanno iniziato unodopo ledella Fiom. Un corteo di operai della linea della 500 elettrica è uscito dalla Porta 2 dello stabilimento. “Isono preoccupati, vogliono mandare un segnale preciso alle istituzioni.non può chiudere”, dicono il segretario generale della Fiom torinese Edi Lazzi e il numero ...