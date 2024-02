Stefano De Martino dopo la conferma di Belen Rodriguez torna a parlare del presunto flirt con Alessia Marcuzzi | “Ci siamo sentiti e…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Denegli ultimi mesi è stato spesso al centro del gossip, soprattutto per alcune dichiarazioni rilasciate dalla sua ex moglie, tra cui quella che il ballerino avrebbe avuto una storia nascosta con la conduttrice. Di questo e di molto altro ha parlato De, intervistato dal quotidiano Il Giorno. In primis, ha fatto sapere se si è risentito per le battute che Fiorello ha fatto sulla sua vita privata, ovvero “È arrivata un’ultima ora:Deva alle poste per pagare una multa e copula con tre donne in contemporanea.Desi ferma al semaforo rosso e si accoppia con la donna affianco!”: Conosco ...