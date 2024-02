State of Play | Final Fantasy 7 Rebirth | tutte le novità annunciate

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dall’uscita di Midgar alla Capitale Dimenticata, ledidalloofsi sprecano: ecco il nostro recap Il tanto attesoofdedicato interamente aè arrivato, portando con sé tanteche abbiamo riassunto in un comodo recap. Già l’introduzione, con un brevissimo trailer preliminare, promette scintille: Sephiroth “vuole finire quel che ha cominciato e dominare il pianeta”, recitano i sottotitoli ufficiali che vi consigliamo di attivare serecuperando l’evento soltanto ora. In caso contrario, se siete qui semplicemente per il nostro riassunto senza guardare i venti minuti circa di ...

Non rinascerai oggi, Cloud: Final Fantasy 7 Rebirth assente giustificato dalla presentazione di ieri perché avrà uno State of Play tutto suo! Se ... ()

Durante il recente State of Play di Sony, Konami e Bloober Team hanno mostrato in azione il loro Silent Hill 2 Remake, tuttavia il Game Play non ha ... (gamerbrain)

Sono bastati poco più di 50 minuti a Sony per impostare e presentare al pubblico uno State of Play fresco, diretto, pieno di titoli, gradite ... (screenworld)

Quest’oggi si torna a parlare di Final Fantasy 7 Rebirth , in occasione dello State of Play che si è tenuto questa notte, incentrato esclusivamente ... (gamerbrain)

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari In qualità di ...Oltre a una vasta mappa da esplorare, sono numerosi i luoghi chiave che caratterizzeranno il nostro prossimo viaggio.Lo State of Play dedicato a Final Fantasy VII Rebirth ha ospitato un'incredibile presentazione per l'attesissimo JRPG di Square Enix.