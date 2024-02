Stasera vivi con la musica La lettera della madre di Giogiò Cutolo a Sanremo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Commozione e standing ovation al Teatro Ariston per il ricordo del musicista ucciso a Napoli per una lite per un parcheggio

Sul palco è salita la madre del ragazzo, Daniela Di Maggio, che ha letto una lettera per il figlio: "L'amore è il contrario della morte, e tu stasera vivi attraverso la musica che amavi, tutta ...Al contrario di chi ti ha strappato barbaramente alla vita. E proprio perché l'amore è il contrario della morte, tu stasera vivi attraverso la musica che amavi e che ti farà essere eterno. E poi ...Commozione e standing ovation al Teatro Ariston per il ricordo del musicista ucciso a Napoli per una lite per un parcheggio ...