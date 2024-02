Starcks apre una nuova strada nell' equity crowfounding

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La startup, supportata dal venture builder WDA , con un passo epocale'ambito dell’crowdfunding, lancia il primo round di raccolta capitali che coinvolge la sua community attraverso Seedrs, il primo portale al mondo per volumi nel crowdfunding. Un’iniziativa resa possibile grazie al recente regolamento europeo sull'crowdfunding, che di fatto ha abbattuto i confini normativi per gli Stati dell’UE, permettendo ai portali di operare in un mercato di capitali ed opportunita? realmente unificato. L'crowdfunding e? una forma di finanziamento in rapida crescita, che permette ai piccoli investitori di partecipare allo sviluppo di startup promettenti, fornendo loro capitale in cambio di quote di partecipazione. Un approccio che democratizza il finanziamento delle imprese, ...