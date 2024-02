Star Wars | Dave Filoni ricorda Carl Weathers | Sentiremo molto la sua mancanza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il regista di The Mandalorian ha dedicato un pensiero all'interprete di Greef Karga nella serie delloUniverse. In seguito alla notizia della scomparsa di, il regista e produttore di The Mandaloriangli ha reso omaggio con un messaggio a lui dedicato. Il ruolo dinelloUniverse era centrale a tal punto da includerlo nei piani futuri del franchise.ha dichiarato:"È stato il migliore, non so come descriverlo. Il semplice fatto di averlo incontrato, di conoscerlo... È stata una delle prime persone che ho diretto, ed è un regista eccezionale, è fantastico sia dietro che davanti la macchina da presa. Jon Favreau ed io eravamo entusiasti di ...