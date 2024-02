Stadio Maradona | il consigliere Simeone a De Laurentiis | “Stiamo ancora aspettando il progetto”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ninodel Comune di Napoli e presidente della Commissione Infrastrutture, risponde a De: "Siamoin attesa di ricevere un progetto per lo". E ricorda: "Cedere o regalare un bene pubblico per simpatia o affetto è un reato".

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nino Simeone del Comune di Napoli e presidente della Commissione Infrastrutture, risponde a De Laurentiis: "Siamo in attesa di ricevere un progetto per lo stadio". E ricorda: "Cedere o regalare un bene pubblico per simpatia o affetto è un reato".

De Laurentiis mette fretta al Sindaco di Napoli sulla concessione dello stadio Maradona, ma arriva la risposta piccata del consigliere Nino Simeone. Attraverso una nota stampa, dopo le parole rilasciate dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis in merito alla questione stadio, è intervenuto il Consigliere Nino Simeone.