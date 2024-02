Sta per morire di cancro e incide un’ultima canzone per il figlio di 7 anni | “Dono a lui i diritti | condividetela” | la storia di Cat Janice

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sta perunaper donarne ialdi 7. È lastraziante di Cat, cantante 31enne malata di. Come scrive Washington Post l’artista, a cui i medici hanno detto che non restano molti mesi di vita, ha deciso dire quello che potrebbe essere il suo ultimo brano e lo ha fatto uscire in occasione del suo compleanno, a metà gennaio. Si intolta Dance you outta my head ed è diventato virale sui social. Catha già affrontato 17 cicli di chemioterapia, ma la malattia si è nuovamente ripresentata. Tutto è partito nel 2022 con un nodulo al collo rivelatosi un sarcoma. Dopo mesi di cure la donna era stata dichiarata libera dal ...