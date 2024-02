Sport in tv oggi mercoledì 7 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Quest’, ci aspetta una giornata da vivere tutta d’un fiato sin dal mattino con tantiimportanti per i colori azzurri. Proseguono a Doha i Mondiali degliacquatici, con protagonisti sempre il nuoto artistico e i tuffi, ma anche con il ritorno del nuoto di fondo e con il big match di pallanuoto tra il Settebello e l’Ungheria. Fari puntati anche sul primo evento dei Mondiali di biathlon a Nove Mesto, con l’Italia candidata al podio nella staffetta mista grazie al collaudato quartetto composto da Didier Bionaz, Tommaso Gial, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Spazio anche per il tennis con tre giocatori impegnati in singolare, Lorenzo Musetti a Marsiglia e Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto a Cluj-Napoca. Di seguito il calendario ...