Spiderman fa visita ai piccoli pazienti del Policlinico San Donato | chi è il supereroe che porta il sorriso in corsia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) SanMilanese, 7 febbraio 2024 – Nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, i bimbi delSanhanno ricevuto ladi un ospite speciale: ildella Marvel,, ha sorpreso idel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale, distribuendo golose pizzette offerte gratuitamente dalla società di ristorazione Cirfood. A vestire i panni delè stato Alex Maniscalco, l’uomo ragno brianzolo diventato l’idolo di tanti bambini ricoverati negli ospedali lombardi. L’iniziativa ha creato emozione tra i giovani degenti, che di certo hanno apprezzato la simpatica sorpresa. Pensato per rendere più piacevole la permanenza in ospedale, l’evento era organizzato dall’associazione no ...