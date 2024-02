Speranze naufragate | Re Carlo non fa riavvicinare William e Harry

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il principeè arrivato a Londra per stare vicino al padre, reIII, a cui è stato diagnosticato un cancro, per il quale ha già iniziato le terapie mediche. Il figlio minore gli ha fatto visita nella sua residenza londinese, Clarence House. Dopo quello che i media hanno definito un "breve incontro",e Camilla hanno lasciato Londra per la loro residenza di campagna di Sandringham. Tra il monarca britannico e il duca di Sussex, che nel 2020 ha rinunciato ai suoi doveri reali e si è trasferito a Los Angeles, i rapporti negli ultimi anni si sono fatti complessi. Ma l'annuncio della malattia del padre, comunicata in privato daal figlio minore, ha portatoa prendere un volo della British Airways in direzione Heathrow (Londra), dove è sbarcato nel primo pomeriggio senza Meghan e i ...