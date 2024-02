Spazio | Space X | Axiom e Nasa valutano rientro oggi Ax-3 ma dipende da meteo su sito ammaraggio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 7 feb.(Adnkronos) –X,e lastanno valutando la partenza dalla Stazione Spaziale Internazionale della capsula Dragon con a bordo l'equipaggio della missione Ax-3, mercoledì 7 febbraio alle 9:05 ET (le 15,05 ora italiana) in base alle condizionisuldi. Lo scriveX su X. Dopo aver eseguito una serie di accensioni per allontanarsi dalla Stazione Spaziale, la navetta Dragon, spiegaX in post, effettuerà molteplici manovre di abbassamento dell'orbita, per rientrare nell'atmosfera terrestre ed ammarare al largo delle coste della Florida.A bordo della navicella spaziale ci sono gli astronauti della missione Ax-3, il comandante Michael López-Alegría e il pilota italiano Walter Villadei con gli astronauti Alper Gezeravc? e Marcus Wandt. L'equipaggio era partito verso la Iss il 18 gennaio scorso, lanciato a bordo della Dragon da un Falcon 9 partito dal Launch Complex 39A (LC-39A) del KennedyCenter, in Florida.