Spaccio di droga anche a minore | arrestato 33enne

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 38enne di Montoro, in provincia di Avellino, è statoper detenzione diai fini dellodai carabinieri. Le indagini, coordinate dal procuratore di Avellino, Domenico Airoma, hanno preso spunto da un’attività di monitoraggio conclusasi con il sequestro di sostanze stupefacenti che l’indagato custodiva nella sua abitazione. Laveniva ceduta, in un casoad unnne, attraverso accordi con gli acquirenti su chat e messaggi telefonici. Su richiesta della Procura, il Gip del Tribunale di Avelino ha emesso l’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

