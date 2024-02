Sorrentino | scommettici | «Calhanoglu un rigore lo sbaglierà!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)gufadal dischetto. Il centrocampista dell’Inter ha al momento segnato tutti i rigori calciati con la Beneamata. GUFACCIO ? Stefanotira una maxi gufata a: «Per la legge dei grandi numeri ancheprima o poi sbaglierà un. Se dovessi affrontarlo io andrei subito ad analizzare la sequenza dove di solito calcia. Con annesse percentuali, poi è importante anche il risultato perché una cosa è tirare unsul 3-0, un altro discorso è calciarlo sullo 0-0., per come li sta tirando adesso, è veramente complicato da intercettare, magari sbaglierà quando calcerà a mezza altezza che come traiettoria è maggiormente intercettabile per un portiere». Le sue parole a Tv Play. Inter-News - Ultime ...