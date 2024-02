Sorpresa a rubare in casa Giovane ferita a coltellate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una donnacon una coltellata finita al pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza, in codice giallo e per fortuna non in gravi condizioni. È questo l’epilogo di un tentato di furto all’interno di un appartamento, che è sì andato in fumo ma che si è concluso con il ferimento di una persona. Una delle protagoniste è unarom di 21 anni, che si stava aggirando nella zona di Legnarello insieme a una complice. Le due donne sarebbero entrate perin un condominio nel primo tratto di via Barbara Melzi, zona ancora centrale di Legnano. Il tutto è successo nel primo pomeriggio di ieri poco prima dell’uscita da scuola dei bambini che frequentano l’istituto delle Canossiane che si trova proprio davanti al caseggiato. Una volte entrate innon si erano accorte che dentro c’erano i proprietari: ...