Sonora bocciatura del progetto Sacrifica l’ambiente e il ‘Galilei’

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Il parere negativo della sottocommissione Vas del ministero delevidenzia l’assenza di risposte concrete sul rischio di incidente aereo e sul problema del bird strike ma anche un aumento delle aree ambientalmente compromesse, con minore attenzione verso le misure di compensazione ambientale: è palese che ilpresentato non risponde adeguatamente alle richieste tecniche e alle preoccupazioni ambientali sollevate dal mondo ecologista". Lo afferma il capogruppo di Sinistra unita in consiglio comunale, Luigi Sofia, sottolineando che la priorità di Sinistra unita "rimane quella di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile per il nostro territorio, che non sacrifichi la sicurezza e l’integrità ambientale, rimarcando nuovamente l’importanza strategica dell’aeroporto di Pisa, degli investimenti da realizzare sull’infrastruttura e ...

Il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Pisa riceve un parere negativo dal ministero dell'Ambiente, che evidenzia la mancanza di risposte sul rischio di incidenti aerei e problemi ambientali.