Sondaggi politici Ipsos | il 66% dà ragione agli agricoltori

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Gli italiani sono disposti a subire disagi per le loro proteste La sentenza è molto chiara: glihanno. È questo che pensano gli italiani secondi idiper La7. Due terzi, il 66%, crede che il Governo e la Commissione europea li penalizzino. Solo per il 16% ricevono già troppi sussidi e aiuti di stato, mentre il 18% non si esprime sul tema. Il dato più singolare probabilmente, però, è quello che riguarda i blocchi stradali che glistanno mettendo in atto anche in Italia. Ebbene il 54% afferma di essere disposto a sopportare il disagio perché è giusto che lottino per la propria causa. Si tratta naturalmente di un sentiment molto diverso da quello più volte espresso davanti ai blocchi degli ambientalisti più ...