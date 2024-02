Sondaggi politici elettorali | ultimi dati oggi 7 febbraio | PD risale | scende Meloni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Secondo l’ultimoo condotto da SWG per La7, effettuato tra il 31 gennaio e il 62024, si osserva un recupero del Partito Democratico di Elly Schlein, che si avvicina a Fratelli d’Italia di Giorgia(che rimane comunque la prima forza politica del Paese). In una settimana, i democratici guadagnano lo 0,5%, riportandosi al 20% dal 19,5% registrato sette giorni prima. Vediamo tutti idell’ultimoo di Mentana., PD recupera,re Fratelli d’Italia Come dicevamo, il partito della premier mostra segni di difficoltà: in sette giorni perde lo 0,4%,ndo dal 28,1% al 28,5%, mentre il secondo partito d’Italia, il PD, guadagna ...

Secondo l’ultimo sondaggio condotto da SWG per La7, effettuato tra il 31 gennaio e il 6 febbraio 2024, si osserva un recupero del Partito Democratico di Elly Schlein, che si avvicina a Fratelli d’Ital ...Amadeus batte di nuovo se stesso, ma non solo: la prima serata del Festival di Sanremo 2024 è una delle migliori di sempre in termini di share ...A guardare i sondaggi il campo largo non paga. Alla fine le rilevazioni sulle regionali in Sardegna, quelle vere, sono arrivate e mettono il ...