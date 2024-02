Sondaggi elettorali Swg | giù FdI | il Pd torna al 20%

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Gli italiani non si sentono sicuri nelle strade del luogo in cui vivono Questa settimana idi Swg portano importanti novità anche nelle intenzioni di voto. Il centrodestra perde in tutto mezzo punto, ma la grande maggioranza di questo calo è responsabilità di Fratelli d’Italia, che arretra dello 0,4% e scende al 28,1%, sempre più lontano da quella soglia del 30% che sembrava essere l’obiettivo del partito di Giorgia Meloni. Giù anche la Lega, dall’8,7% all’8,5%, mentre Forza Italia guadagna un decimale e va al 7,3%. Il dato più rilevante però è il ritorno del Pd al 20%, grazie a un incremento importante, di mezzo punto in una sola settimana. Il partito di Schlein non cannibalizza più di tanto gli alleati: Verdi e Sinistra, anzi, raggiungono il 4%, crescendo di un decimale, mentre +Europa ne perde uno ed è al 2,4%. ...