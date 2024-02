Solaro | controlli nella sala giochi | 20enne arrestato per spaccio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 - Probabilmente era in attesa dei clienti, con sé aveva 23 dosi di cocaina e alla vista dei carabinieri si è allontanato frettolosamente. Ma non ha fatto molta strada, è stato fermato, perquisito eper detenzione di stupefacenti ai fini di. Protagonista un tunisino, in Italia senza fissa dimora, nullafacente ed irregolare sul territorio nazionale. E' successo a. I carabinieri della locale stazione, nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di droga nel Parco delle Groane, intorno alle 18 mentre controllavano gli avventori di unascommesse situata vicino all'area boschiva, hanno notato iluscire dal locale in modo sospetto. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso ...