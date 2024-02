Slitta la puntata di C’è Posta per Te | ecco perché e quando torna

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La quintadi C’èper Te del 10 febbraio 2024 è stata posticipata, dunque Maria De Filippi non tornerà ad emozionarci con le sue storie questo sabato. Il motivo è legato alla finale del Festival di Sanremo, che verrà trasmessa in diretta lo stesso giorno. Ma vediamotornerà in onda il celebre programma di Canale 5. C’èper Te:va in onda la quintaCome sempre Mediaset ha deciso di mettere in pausa i programmi più seguiti durante la settimana del Festival di Sanremo per una questione di ascolti. Per tale motivo, la quintadi C’èper Te, inizialmente prevista per il 10 febbraio, slitterà a sabato 17 febbraio 2024 per lasciare spazio alla finalissima di Sanremo, nella quale verrà annunciato il ...