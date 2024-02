Sky Cinema e NOW | Animali fantastici e dove trovarci | Mercoledi 7 Febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Skyporta ila casa tua. - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301) potrai immergerti in "trovarli", lo spin-off della saga di Harry Potter scritto da J.K. Rowling, che ha vinto l'Oscar per i costumi. Il magizoologo Newt Scamander (interpretato da Eddie Redmayne) arriva a New York con un bagaglio molto speciale. Su SkyDue HD (canale 302) al medesimo orario, verrà trasmesso "L'uomo dal cuore di ferro", con Jason Clarke e Rosamund Pike, un adattamento del romanzo di Laurent Binet che narra di due paracadutisti cecoslovacchi incaricati di eliminare l'ufficiale ...