Sisal | inaugurato ‘FutureS’ | appuntamento per guardare a sfide futuro 

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Al centro del primo incontro l’innovazione come leva di competitività per il Paese e le aziendeinaugura a Roma 'FutureS', un ciclo di incontri per stimolare il confronto con gli attori chiave sui temi che delineano il futuro del Paese. Il primo evento, tenutosi oggi presso la Coffee House di Palazzo Colonna a Roma,

Sisal inaugura a Roma 'FutureS', un ciclo di incontri per stimolare il confronto con gli attori chiave sui temi che delineano il futuro del Paese. Il primo evento, tenutosi oggi presso la Coffee House ...De Vita (Sisal): "È un orgoglio per noi e un riconoscimento per il lavoro di squadra che ci ha visti partire dall'analisi del comportamento dei giocatori" ...Lotto, Superenalotto e 10eLotto: estrazioni di venerdì 2 febbraio 2024. I numeri vincenti di oggi, quote dell'ultimo concorso e curiosità ...