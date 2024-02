Siria | raid Israele su Homs | 5 morti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 4.08 "Cinque persone sono rimaste uccise, tra cui due civili, negli attacchi israeliani sulla cittàna di" Lo ha reso noto Rami Abdel Rahman, che dirige l'Osservatoriono per i diritti umani. Il ministero della Difesano ha riferito che "il nemico israeliano ha lanciato attacchi aerei dalla direzione a nord di Tripoli (Libano) prendendo di mira una serie di siti nella città die nelle sue campagne... uccidendo e ferendo un certo numero di civili".

Il bollettino degli attacchi degli Stati Uniti in Siria e Iraq per colpire le milizie alleate dell’Iran aggiorna i suoi drammatici dati: è salito a ... (secoloditalia)

La Russia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu sui Raid americani in Iraq e Siria . Lo ha annunciato la missione di ... (feedpress.me)

Sarebbero diverse decine, secondo alcune fonti 39, le vittime complessive dei raid aerei compiuti la scorsa notte dalle forze americani in Siria e ... (open.online)

E' salito a cinque morti, tra cui tre civili, il bilancio degli attacchi israeliani nella regione di Homs, nella Siria centrale: lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, mentre il m ...L’esercito degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver condotto un attacco contro “veicoli esplosivi di superficie senza equipaggio” appartenenti agli Houthi nello Yemen in un’operazione co ...Guerra Israele-Hamas, ultime notizie Striscia di Gaza: l'esercito punta a "denazificare" i palestinesi. Minacce Iran e nuovi raid dagli Houthi ...