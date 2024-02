Sinner è pronto per il quinto slam | ecco il ricchissimo torneo esibizione con Djokovic e Nadal

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il giovane tennista italiano, fresco vincitore degli Open d’Australia, giocherà in Arabia Saudita al “6 Kings”, l’ultima trovata del paese arabo in campo sportivo Ilsi svolgerà a Riad il prossimo ottobre e oltre a Janniksaranno presenti anche, Alcaraz, Medvedev,e Rune. Secondo le ultime indiscrezioni il vincitore potrebbe guadagnare fino a 6 milioni di dollari, mentre agli altri partecipanti sarebbe garantito un gettone di presenza da 1,5 milioni.per un ricco– Cityrumors.it – Dopo il calcio, la boxe, il golf, la Formula 1, appare chiaro come sia il tennis il prossimo grande obiettivo nel piano saudita, per ripulire con lo sport ...

Parole di sfiducia per un rivale di Jannik Sinner, il primo Slam vinto è solo un fuoco di paglia, non ripeterà le gesta di Djokovic ...Sanremo 2024. Seconda conferenza stampa per Amadeus in vista dell'esordio di stasera del Festival. Amadeus condurrà per la quinta volta consecutiva in diretta tv sul ...La finalissima degli Australian Open contro Jannik Sinner, per Daniil Medvedev - il russo che ne è uscito sconfitto dopo aver subito una impensabile rimonta - è stata una clamorosa mazzata. In tutti i ...