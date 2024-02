Sinner | destino beffardo | la posta in palio raddoppia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), succede tutto per una ragione. Così lainè improvvisamenteta: un’occasione d’oro. Quanta acqua sotto i ponti è passata dalla finale a Rotterdam che Jannikperse dopo la clamorosa rimonta di Daniil Medvedev? E quante cose sono cambiate da quando il russo, numero 3 del mondo, era un po’ la bestia nera del tennista altoatesino? Tante, tantissime. Più di quelle, certamente, che avremmo potuto immaginare. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itC’è stato un tempo in cui l’azzurro sembrava non riuscire a venire a capo del gioco-rebus del campione di Mosca. Non aveva idea di come disinnescarlo. Tant’è che Medvedev, in un modo o nell’altro, riusciva sempre a farla franca. Pechino ha fatto poi, in un certo senso, da spartiacque. È stato lì che il nativo di ...