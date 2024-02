Sinner cede al fotofinish | sgarro imperdonabile

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)ha cercato di resistere, ma è stato inutile: proprio sul più bello ha ceduto ad un’enorme tentazione. Era giusto, una volta rientrato in Italia, che il suo Paese lo accogliesse con il calore che si riserva solo ai campioni del suo calibro. Conoscendolo siamo certi, però, che il trambusto di questi ultimi giorni gli abbia fatto piacere solo fino ad un certo punto. Perché il fatto di essere un campione Slam non ha certo inciso sulla sua personalità e sulla sua indole. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itJannik, oramai lo sanno anche i muri, è un tipo estremamente riservato e ben poco mondano. Non sarà stato facile, quindi, barcamenarsi tra “gite” a Palazzo Chigi e visite al Quirinale, tra interviste, shooting e conferenze stampa. Fortuna allora che il “peggio” – in senso ironico, s’intende – è passato e che il tennista ...

La vittoria dell'Open di Melbourne non basta a Jannik Sinner per scalare posizioni in classifica . E così Daniil Medvedev, numero 3 al mondo, è ... (liberoquotidiano)

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non erano ancora nati quando l'Italia giocava la sua ultima finale in Coppa Davis, nel 1998. Oggi Sinner e Musetti cercheranno di riportare l'Italia in finale.