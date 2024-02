Simeone | “Stadio Maradona? Attendiamo il progetto di De Laurentiis”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024): ”Questa volta pretenderebbe, addirittura, di dettare i tempi e le condizioni per la cessione dell’impianto sportivo comunale, in spregio ad ogni norma in materia di gestione patrimoniale pubblica” Nino, Presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli, in una nota stampa ha risposto al presidente Aurelio De: Ancora una volta resto basito per le parole espresse dal Presidente della SSC Napoli “Ancora una volta resto basito per le parole espresse dal Presidente della SSC Napoli che ha lanciato l’ennesimo “ultimatum” al Sindaco di Napoli per ottenere la gestione dello. Questa volta ADL pretenderebbe, addirittura, di dettare i tempi e le condizioni per la cessione ...