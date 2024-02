Sicilia | formazione | pubblicato il Catalogo dell’offerta Turano | “Corsi gratuiti per i disoccupati”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)il 7 Febbraio, 2024 Opportunità di aggiornamento per, inoccupati e inattivini: la Regionena hailformativa che prevedeper il conseguimento di qualifiche professionali che saranno erogati da oltre 300 enti distribuiti su tutto il territorio regionale. “L’obiettivo – spiega l’assessore regionale all’Istruzione e allaprofessionale, Mimmo(nella foto) – è accrescere l’occupabilità della popolazione in età lavorativa attraverso l’aggiornamento di conoscenze e abilità. Infatti, l’offerta delè stata definita in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro emersi negli ...

Nel corso degli anni, Diletta Leotta si è trasformata in modo radicale : vediamo come era la conduttrice prima di diventare famosa. Dalla bellezza ... (sportnews.eu)

Opportunità di aggiornamento per disoccupati, inoccupati e inattivi siciliani: la Regione Siciliana ha pubblicato il Catalogo dell'offerta formativa che prevede corsi gratuiti per il conseguimento di ...Opportunità di aggiornamento per disoccupati, inoccupati e inattivi siciliani: la Regione Siciliana ha pubblicato il Catalogo dell’offerta formativa che prevede corsi gratuiti per il conseguimento di ...Due Ispettori e quattro Finanzieri, provenienti rispettivamente dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila e dalla Scuola Allievi Finanzieri di Bari, sono stati assegnati al Comando Provincia ...