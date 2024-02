Si tuffa per salvare il cane ma l’animale raggiunge la riva e lui è travolto | salvato dall’elicottero

Non termina il calvario di Juan Bernat che, dopo aver provato a rilanciarsi al Benfica, si è dovuto fermare nuovamente per via della pubalgia. Il giocatore portoghese è stato operato alla schiena come ...POLIGNANO A MARE (BA) - In occasione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, è stato annunciato che la Red Bull Cliff Diving World Series, il campionato internazionale di tuffi da ...Subito a rincorrere la prova delle azzurre - bronzo mondiale a Fukuoka 2023 e vice campionesse europee in carica - già indietro dopo gli obbligatori, non venuti come sempre per un sincronismo non ...