Short track | Coppa del Mondo Dresda 2024 | i convocati dell’Italia

La Coppa del Mondo di Short track apre il suo 2024 a Dresda , in Germania , in quella che è la quinta tappa stagionale. L’Italia, reduce dalla grande ... (sportface)

Dresda – Riparte con il primo appuntamento del 2024 il circuito di Coppa del Mondo di Short Track. Da venerdì a Dresda, in Germania, prende infatti il via la quinta tappa stagionale. L’Italia, reduce ...Dresda, 6 feb. - (Adnkronos) - La Coppa del Mondo di short track è pronta a ripartire. Da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, infatti, andrà in scena la tappa di Dresda (Germania), la quinta della ...Roma, 6 feb. – (Adnkronos) – “Se si farà l’assemblea straordinaria E’ una valutazione che farà Gravina. Le assemblee devono essere un elemento di confronto e non di divisione. L’interesse del calcio ...