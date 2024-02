Sgarbi prepara la resa Dopo le dimissioni ritira pure il ricorso al Tar

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Continua la tarantella di Vittoriosulle sue. “Mi dimetto”. “Anzi, no, non mi dimetto”. “Faccioal Tar”. “Anzi no, nessunal Tar, mi dimetterò”. Le mie“non sono formalizzate. Sono nel mio ufficio e lo sono fino al ritorno della Meloni. Ho dichiarato e lo ripeto che ho dato le mie, poi ho fatto una questione di ordine giuridico e anche garantistico. L’appello al Tar non lo farò, Meloni ha detto ‘accetto le’, vuol dire che io le do. Domani (oggi, ndr) quando torna gliele porto”, è questa l’ultima versione che affida a Metropolis su Repubblica.it il sottosegretario alla Cultura. Tira e molla del sottosegretario Vittorio. Oggi incontrerà Meloni a Palazzo Chigi per il passo ...