Sforamenti di polveri sottili Un problema vecchio di 40 anni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Da oltre 40la pianura di Lucca ha conquistato il triste primato della zona più inquinata della Toscana se guardiamo allePM10. Un doppio primato negativo, relativo sia al numero di giorni di superamento dei livelli di legge sia alla media giornaliera di Pm10 misurata in microgrammi per metro cubo. La stazione di Capannori, individuata come riferimento nella pianura lucchese tra le stazioni urbane di fondo, ha avuto spesso il primato assoluto in Toscana con medie, secondo gli, fra 29 e 33 microgrammi per metro cubo a fonte del valore raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità di appena 15 microgrammi per metro cubo. Lo scorso anno in questa classifica siamo stati superati, in realtà di poco, da due centraline della zona di Firenze. D’altra parte nella Piana non viene ...