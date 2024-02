Seth Rollins | “Tornerò sul ring in tempo per WrestleMania 40 e spero pure prima”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Come sappiamoè alle prese con un ginocchio malconcio dopo l’infortunio riportato a metà gennaio in un match contro Jinder Mahal. Il World Champion, fin da subito, ha chiarito che avrebbe fatto di tutto per essere presente a40 e ora lui stesso ha fornito rassicurazioni. La riabilitazione sta andando bene, poi dopo lo Showcase Of Immortals si valuterà. “sulinper WM 40”è stato recentemente ospite di “Good Morning Football”, fornendo aggiornamenti sulle condizioni del suo ginocchio. Il World Champion ci sarà a WM 40. Ecco le sue parole: “Per WM 40 non ci saranno problemi. Ci sarò.sulanche. Mi sono infortunato al ...

