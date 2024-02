Seth Rollins “al veleno” | “La WWE non ha bisogno di The Rock”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Quella appena superata è stata una settimana molto intensa in casa WWE. Il ritorno di Thecon la successiva sfida (velata… ma non troppo) a Roman Reigns non è andata giu’ a tantissimi fan della federazione che si stanno facendo sentire nelle arene e sui social. Molti sono gli atleti che si stanno schierando a favore di Cody… addiritturaci ha messo il carico da 90. Parole al“Guardate i numeri… io sono quello che presenzia Raw da 10 anni a questa a parte ma lui si prende tutti i meriti… Viene qui e fa quello che gli par, poi magari torna ad Hollywood e termina l’entusiasmo… Ci piace averti qui, ma non abbiamodi te!”.