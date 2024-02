Serie di furti in casa tra Toscana e Liguria | quattro arresti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Livorno, 7 febbraio 2024 – Un’operazione dei carabinieri ha portato in carcereuomini con l'accusa di essere i presunti autori di 11inmessi a segno nelle province di Livorno, Pisa e La Spezia tra il 7 e il 19 di dicembre scorso. In carcere sono finiti un 43enne e un 27enne residenti a Sarzana e due fratelli di 28 e 30 anni residenti a Viareggio, tutti già noti alle forze dell'ordine. Le indagini, condotte dai militari della compagnia di Livorno e coordinate dalla procura della città, avrebbero portato allo loro individuazione attraverso l'analisi dei filmati di impianti di videosorveglianza, alle dichiarazioni delle vittime, alle intercettazioni ambientali, a servizi di osservazione e all'esame dei movimenti bancari di alcuni degli indagati. «L'impulso che ha consentito la meticolosa ...

