Serie C Pro Patria | che 2024 Nessuno meglio di te

Serie C, c’è l’ok all’uso del VAR per alcune partite: l’annuncio sull’introduzione della tecnologia in campo In Serie C sarà introdotto l’uso del VAR. Non per tutte le partite, ma solo per le sfide di ...In occasione della 74a edizione del Festival di Sanremo che si terrà fino a sabato 10 febbraio, la Lega Pro ha coinvolto i propri club con una versione di Sanremo tutta dedicata alla Serie C Now. Otti ...Victor Osimhen sta attualmente cercando di vincere la Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Intanto le voci sul suo futuro aumentano. De Laurentiis ha già ufficializzato il suo addio. Tempo fa vi fu un d ...