Serie B Tomasini oggi in sala operatoria Per i Blacks tre gare decisive

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Simonesi sottoporràall’intervento chirurgico al ginocchio destro programmato nei giorni scorsi per risolvere il problema legato alla cartilagine che lo ha costretto a terminare in anticipo la stagione. L’operazione chirurgica si terrà alla clinica Salus Hospital di Reggio Emilia; ad operarlo sarà il dottor Rodolfo Rocchi e la sua equipe. I tempi di recupero per l’ala deisono stimati intorno ai quattro mesi e dunque sarà pronto per l’inizio della prossima stagione. Intanto la squadra si sta preparando per le ultime dodici partite della stagione regolare, determinanti per conquistare i playoff, per ripetere magari l’exploit di due stagioni fa, quando dopo una lunga rincorsa, da settimi, ieliminarono Ruvo di Puglia (seconda) e uscirono a testa altissima contro Rimini in semifinale poi ...