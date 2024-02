Serie B Interregionale Tessitore | Virtus | ora c’è da ripetersi anche a Teramo»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "La vittoria ci tiene vivi, ma non è ancora finita perché ci mancano altre due finali". Mario(foto), diesse dellaCivitanova, sottolinea l’importanza del successo 80-56 sulla Pallacanestro Pescara nella decima giornata di ritorno del campionato di pallacanestro di B. "Ma l’opera non è terminata – aggiunge – perché mancano altre due gare alla fine, vincendole saremo salvi". Però quella di domenica asarà di fondamentale importanza trattandosi di uno scontro diretto dove entrambe non possono perdere. Le premesse sono positive e la vittoria su Pescara ha alzato il morale della squadra. "È così. Venivamo da un periodo – racconta – in cui la condizione fisica non era delle migliori, ora tutti stanno meglio e si riesce a esprimere una migliore pallacanestro, più rispondente alle ...