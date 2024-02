Serie b | caso feralpi Beffa Butic | insultato e squalificato

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) SALÒ (Brescia) Le decisioni del giudice sportivo non hanno riservato colpi di scena. Il doppio giallo rimediato nello spazio di pochi minuti con la Reggiana costringerà Karloa saltare l’importante sfida di sabato tra la suaSalò e il lanciato Palermo. Com’era prevedibile, non è bastata la vera e propria richiesta di giustizia, partita subito dopo la fine della gara da tutto l’ambiente verdeblù. A spiegare l’accaduto capitan Balestrero che ha anche dedicato al compagno la rete che è valsa il pareggi in pieno recupero con la Reggiana: "Karlo ha sbagliato a reagire, ma davanti a insulti razzisti tanto gravi bisogna prendere posizione e fare qualcosa di concreto".è uscito dal campo in lacrime, tutto il gruppo gardesano si è stretto intorno al centravanti croato. Nel frattempo il Brescia ha ufficializzato il rinnovo ...

