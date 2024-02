Serie A | Ave De Rossi | la Roma ritrova il suo ardore dopo l’addio di Mourinho

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 2024-02-06 16:19:38 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Le sconfitte contro Lazio (1-0) e Milan (3-1) loro mettono fine dell’era. “Crediamo che, per il bene del club, sia necessario un cambiamento immediato”, hanno detto i proprietari, la famiglia Friedkin, concludendo due anni e mezzo di mandato dei portoghesi in cui hanno segnato ancora una volta il metallo conquistando la Conference. Negativa, però, la deriva dei gialloinA in questa stagione, con lanona, fuori dall’Europa e a cinque punti dalla zona Champions quando è stato esonerato Mou. “Il potenziale della top4 italiana non è paragonabile al nostro. I tifosi dellasono i più incredibili che abbia mai visto, l’allenatore si chiama José Harry ...