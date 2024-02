Serie A a 18 squadre | le big strappano il sì di Lotito

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Come riportato da La Stampa, il campionato diA potrebbe tornare a 18proprio come 20 anni fa. Milan, Inter e Juve, le tre grandi a favore della riforma (considerata anche l’introduzione nel calendario del Mondiale per club), hanno incassato anche il sì del presidente della Lazio Claudio: il suo assenso fondamentale per trainare le medio piccole e soprattutto per il patron biancoceleste sarà l’occasione di ridurre il numero di retrocesse, a due con l’ultima che gioca lo spareggio con la terza di B, come succede già in Ligue 1 e Bundesliga, una formula che tutelerebbe le medio-piccole. Servono 14 voti positivi. Nell’aria c’è il sapore della svolta.