Sequestrati 5 000 prodotti pericolosi per bambini 

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) AGI - Si appostavano all'esterno di alcune scuole di Barletta e Andria distribuendo ai bambini anonimi volantini, in cui si pubblicizzava la vendita di giocattoli eper l'infanzia a prezzi "stracciati": i piccoli, allettati dai moderni "mangiafuoco", talvolta sceglievano e "prenotavano" oggetti. I genitori, l'indomani, si trovavano "costretti" all'acquisto diapparentemente innocui, masia per la salute, sia per il mercato legale. Il sistema è stato svelato dai militari della guardia di finanza, che hanno sequestrato oltre 5 milatra giocattoli, gadget per bambini, materiale elettronico (lampadine per la casa e strumenti per il fai da te). L'operazione è stata volta in sinergia con la Camera di commercio di Bari e la polizia locale di Barletta e Andria e i dettagli sono stati ...