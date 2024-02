Semifinale Coppa d’Africa | spavento per Osimhen | si accascia dopo 30 secondi di gioco per forti dolori all’addome

Il quadro è chiaro. Sono andati in scena gli ultimi due ritorni dei quarti di finale della Coppa Italia di Calcio femminile . In territorio ... (oasport)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Nigeria-Sudafrica , prima semifinale di Coppa d’Africa 2024 . La partita è in programma alle 18:00 di oggi, ... (sportface)

(ANSA) - DOHA, 07 FEB - Il Qatar, campione in carica, si è qualificato per la finale della Coppa d'Asia, eliminando l'Iran (3-2) al termine di una partita ricca di colpi di scena. I qatarioti, vincit ...Le due squadre in campo per la prima finale di Coppa d'Africa: il tecnico Peseiro ha preso la sua scelta e lasciato fuori il milanista ...Il Qatar batte 3-2 l’Iran all’Al Thumama Stadium di Doha nella sfida della semifinale di Coppa d’Asia 2024. I qatarioti riescono ancora nell’impresa di approdare nella finale del torneo continentale e ...