Sei bombe atomiche in un mese | esperti in subbuglio | rapporto terrificante sull' Iran

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In una recente pubblicazione dell'Institute for Science and International Security, fondato dall'ex ispettore dell'Aiea David Albright, emerge un'allarmante prospettivaa capacità dell'di sviluppare una bomba atomica in tempi estremamente ridotti. Il, reso pubblico all'inizio di febbraio, indica che l'instabilità del Medio Oriente sta fornendo a Teheran un'opportunità unica e una giustificazione interna per raggiungere l'obiettivo delle armi nucleari. L'Institute ha avvisato tutti che le attuali risorse degli Stati Uniti e di Israele per monitorare e impedire tali attività sono insufficienti, aprendo la porta a un potenziale sviluppo nucleare incontrollato. Il documento, riferito da Repubblica, sottolinea che le capacità nucleari di Teheran sono ora più pericolose che mai, con le relazioni con l'Occidente ai minimi ...